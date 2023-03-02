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Eğitim, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki konteynerlere "TRT EBA" erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerini takip edebilmeleri için konteyner ve okullardaki sınıflara 4 bin 500 televizyon kurulduğunu belirtti.

Selma Kasap   | 02.03.2023
Deprem bölgesindeki konteynerlere "TRT EBA" erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında da deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim sürecine destek olmak için tüm konteynerlere televizyon kurulacağı belirtildi.

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