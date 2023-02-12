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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki cemevleri depremzedelere barınma hizmeti veriyor

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özzeybek, "Gerek depremden etkilenen illerde bulunan gerekse komşu illerdeki cemevleri vatandaşlarımızı ağırlamak için gece gündüz açık." dedi.

Eda Özdener   | 12.02.2023
Deprem bölgesindeki cemevleri depremzedelere barınma hizmeti veriyor

Ankara

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerle komşu illerdeki cemevlerinin depremzedeleri ağırladığını bildirdi.

Özzeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede bulunan cemevlerini aradıklarını, ulaşabildiklerinin taleplerini topladıklarını ve AFAD'a ve valiliklere aktardıklarını söyledi.

Cemevlerinin bulunduğu yerleşim yerlerindeki durumu yakından takip ettiklerini, kurtarma ekibi, vinç, barınma, transfer noktası taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Özzeybek, bölgedeki cemevi yöneticileriyle iletişim halinde olduklarını, ihtiyaçlarını ilgili birimlere yönlendireceklerini dile getirdi.

Çalışmaları Kültür ve Turizm ile İçişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yürüttüklerini söyleyen Özzeybek, depremin ardından Malatya'daki çalışmaları koordine eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bugün Akçadağ ilçesinde çatısı hasar gören Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ören Cemevi'ni ziyaret ettiğini, yetkililerden bilgi aldığını anlattı.

Planlama yaparak kendisinin de bölgedeki cemevlerine ilerleyen günlerde gideceğini bildiren Özzeybek, şöyle konuştu:

"Sağlam olan cemevlerimiz kapılarını açtı. Gerek depremden etkilenen illerde bulunan gerekse komşu illerdeki cemevleri vatandaşlarımızı ağırlamak için gece gündüz açık. Cemevleri tüm vatandaşlara ellerinden gelen desteği sağlıyor, yaraya merhem olmak için var güçleriyle çalışıyorlar."

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