Dolar
18.88
Euro
19.96
Altın
1,816.95
ETH/USDT
1,646.90
BTC/USDT
23,883.00
BIST 100
5,072.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesine gönderilen yardımlar afetzedelere ulaştırılıyor.

Sinan Doruk   | 24.02.2023
Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor Fotoğraf: Sinan Doruk / AA

Kahramanmaraş

Türkiye'nin çeşitli illerinden Afşin'e yollanan insani yardım malzemeleri, vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde dağıtılıyor, kalanlar ise askerler ve gönüllüler tarafından AFAD'ın belirlediği depolara taşınıyor.

İlçedeki AFAD depolarının koordinasyonunu sağlayan Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ömer Osman Doğan, AA muhabirine, Afşin'e gönderilen insani yardım malzemelerinin sorunsuz şekilde vatandaşlara dağıtıldığını belirterek, "Şu anda ulaşamadığımız bir mahallemiz yok. Yardım çalışmaları gece gündüz esasına göre sürdürülmekte." dedi.

Doğan, çalışmalara destek veren ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Benzer haberler

Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı

Depremde yakınlarını kaybeden kanser hastası kadın yaşadıklarını unutamıyor

Depremlerden etkilenen kentlerde cuma namazı kılındı

Depremlerden etkilenen kentlerde cuma namazı kılındı
İslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor

İslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor
Kahramanmaraş'taki enkazlarda DSİ tamir ekibi de görev yapıyor

Kahramanmaraş'taki enkazlarda DSİ tamir ekibi de görev yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet