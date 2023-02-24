Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesine gönderilen yardımlar afetzedelere ulaştırılıyor.
Kahramanmaraş
Türkiye'nin çeşitli illerinden Afşin'e yollanan insani yardım malzemeleri, vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde dağıtılıyor, kalanlar ise askerler ve gönüllüler tarafından AFAD'ın belirlediği depolara taşınıyor.
İlçedeki AFAD depolarının koordinasyonunu sağlayan Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ömer Osman Doğan, AA muhabirine, Afşin'e gönderilen insani yardım malzemelerinin sorunsuz şekilde vatandaşlara dağıtıldığını belirterek, "Şu anda ulaşamadığımız bir mahallemiz yok. Yardım çalışmaları gece gündüz esasına göre sürdürülmekte." dedi.
Doğan, çalışmalara destek veren ekiplere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.