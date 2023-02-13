Deprem bölgesindeki 6 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 6 kişi ile 5 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.
İstanbul
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.
Adana'dan kalkan, 6 yaralı ile 5 refakatçinin bulunduğu "CN235 CASA" tipi askeri uçak, 24.20 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.
Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.