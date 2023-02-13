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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki 6 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 6 kişi ile 5 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Şükrü Gündüz   | 13.02.2023
Deprem bölgesindeki 6 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

Adana'dan kalkan, 6 yaralı ile 5 refakatçinin bulunduğu "CN235 CASA" tipi askeri uçak, 24.20 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

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