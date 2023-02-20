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Yaşam, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde "Şanslı" ismi verilen sahipsiz köpeğin bakımını polis ekipleri üstlendi

Sinop'tan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden polis ekipleri, "Şanslı" adını verdikleri sahipsiz köpeğin bakımını üstlendi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 20.02.2023
Deprem bölgesinde "Şanslı" ismi verilen sahipsiz köpeğin bakımını polis ekipleri üstlendi

Sinop

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Sinop'tan bölgeye sevk edilen emniyet ekipleri, Elbistan ilçesinde bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayarak asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütürken bir yandan da bölgedeki sahipsiz hayvanların yardımına koşuyor.

İlçedeki Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadır kentte afetzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunan ekipler, burada buldukları sahipsiz köpeğe de yardım eli uzattı.

Ekipler, "Şanslı" adını verdikleri köpeğe okul bahçesinde kulübe yaparak mama verdi.

"Şanslı"nın tüm ihtiyaçları bölgede görevli polis ekiplerince gideriliyor.

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