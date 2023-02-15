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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde numune alma ve bilirkişi incelemesinin ardından enkazlar kaldırılıyor

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde bilirkişi çalışması ve numune alma işlemlerinin cumhuriyet başsavcılıkları nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazların kaldırıldığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.02.2023
Deprem bölgesinde numune alma ve bilirkişi incelemesinin ardından enkazlar kaldırılıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bugüne kadar 478 cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır.

Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

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