Deprem bölgesinde görevli polis, kumanyasını sokak köpeğiyle paylaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de görevli bir polis memurunun kumanyasını sokak köpeğiyle paylaşması cep telefonuyla kaydedildi.
Osmaniye
Osmaniye'de farklı illerden gelen polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Özveriyle çalışan polisler, güvenliğin sağlanması dışında arama kurtarma çalışmalarında da görev aldı.
Şehir içi trafiğin sağlanmasında görev alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne görevli polis memuru Bahadır Lale, öğlen yemeği yemek için mola verdi.
Polis memuru, yanına gelen ve aç olduğu gözlenen bir sokak köpeğiyle kumanyasını paylaştı.
Oturduğu kaldırımda köpeğe yemek yediren polisin o anları ise cep telefonuyla kaydedildi.
Bölgeden uzaklaşan hayvan, akşam saatlerinde tekrar polisin yanına geldi.
Lale'nin 8 Şubat'tan itibaren Osmaniye'de görevde olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.