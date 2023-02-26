Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde görev alan AFAD ve sağlık ekipleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.
Istanbul
Hatay'dan kalkan ve depremlerin etkilediği illerde görev yapan 25'i AFAD, 14'ü sağlık personeli 39 görevliyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA tipi askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Yaklaşık 15-20 gündür bölgede görev yapan ekipleri mesai arkadaşları sarılarak karşıladı.
Basın mensuplarına konuşan 112 Acil Sağlık personeli Dr. Mustafa Uğur Başar, "Bizim yaşadıklarımız değil insanların yaşadıkları önemliydi. Biz görevimizi yaptık. Yapmamız gerekeni, elimizden geleni yaptık. Asıl kahramanlar ilk gidenler ve arama kurtarma ekipleriydi." dedi.
Başar, yakınını kaybeden bir kişinin onu bulabilmek için kendisinden yardım istemesinden çok etkilendiğini dile getirdi.
AFAD ve sağlık ekipleri, daha sonra minibüslere binerek havalimanından ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.