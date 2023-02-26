Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
23,183.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde görev alan AFAD ve sağlık ekipleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.

Alper Korkmaz   | 26.02.2023
Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Istanbul

Hatay'dan kalkan ve depremlerin etkilediği illerde görev yapan 25'i AFAD, 14'ü sağlık personeli 39 görevliyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA tipi askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yaklaşık 15-20 gündür bölgede görev yapan ekipleri mesai arkadaşları sarılarak karşıladı.

Basın mensuplarına konuşan 112 Acil Sağlık personeli Dr. Mustafa Uğur Başar, "Bizim yaşadıklarımız değil insanların yaşadıkları önemliydi. Biz görevimizi yaptık. Yapmamız gerekeni, elimizden geleni yaptık. Asıl kahramanlar ilk gidenler ve arama kurtarma ekipleriydi." dedi.

Başar, yakınını kaybeden bir kişinin onu bulabilmek için kendisinden yardım istemesinden çok etkilendiğini dile getirdi.

AFAD ve sağlık ekipleri, daha sonra minibüslere binerek havalimanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremi yaşayan çocuklar "Geleceğin Işıkları" sınıfında duygularını resmediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Benzer haberler

Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve sağlık ekipleri askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Bakan Dönmez: Yoğun hasarlı bölgeler dışında hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzı büyük oranda tamamlandı

Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor

ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor
Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik yorganlarını gönderdi

Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik yorganlarını gönderdi
Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi

Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet