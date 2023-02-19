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Teknoloji, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.798 saat 34 dakika uçtu

Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.798 saat 34 dakika görev uçuşu icra etti.

Ergin Garip   | 19.02.2023
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.798 saat 34 dakika uçtu

İstanbul

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #AKINCI ile 7’si Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 40 #Bayraktar TB2 toplam 1.798 saat 34 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

9 Bayraktar AKINCI, 40 Bayraktar TB2 (7'si hızlı haritalama podlu) depremin hemen ardından bugüne kadar toplam 1.798 saat 34 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.

Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.

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