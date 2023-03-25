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Eğitim, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde açılan halk eğitimi kurslarından 79 bin 162 kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimle buluşması kadar bu bölgedeki vatandaşlarımızın da eğitime katılmasını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Deprem bölgesinde açılan halk eğitimi kurslarından 79 bin 162 kişi yararlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 5 bin 820 kurstan 79 bin 162 vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitime erişimlerini sağlamak için yürütülen çalışmalar, depremlerin yaşandığı bölgelerde de devam ediyor.

Bakan Özer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 10 ilde bölgenin durumuna bağlı olarak 10 bina, 45 çadır, 10 konteyner ve 1 mobil araç olmak üzere hayat boyu öğrenme kapsamında toplam 66 destek ve koordinasyon merkezi açıldığını belirterek, "Halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerimizin faaliyetlerinin yürütüldüğü destek ve koordinasyon merkezlerimizde açılan 5 bin 820 kurstan şu ana kadar 79 bin 162 vatandaşımız yararlandı." bilgisini verdi.

"Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın terzilik ihtiyaçları da karşılanıyor"

Özer, bu kurslarda 5 bin 494'ü usta öğretici olmak üzere toplam 6 bin 339 Bakanlık personelinin eğitici olarak görevlendirildiğini aktardı.

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinin organizasyonunda destek ve koordinasyon merkezlerinde 102 tekstil üretim makinesinin kurulumunun tamamlandığına işaret eden Özer, "Bu makinelerde nevresim takımı, pijama, tişört, etek, bebek battaniyesi ve iç giyim başta olmak üzere birçok türde toplam 6 bin 200 adet ürün imalatı yapıldı. Bu kapsamda çadırlarda kalan vatandaşlarımızın terzilik ihtiyaçları da karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca deprem bölgesinde bulunan halk eğitimi ve destek koordinasyon merkezlerinde kullanılmak üzere, 375 tekstil üretim makinesinin temin sürecinin başlatıldığını aktaran Özer, 10 gün içinde alım sürecinin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Özer, örgün eğitimin yanında her yaş grubu vatandaşa eğitim imkanı sunmak için hayat boyu öğrenme kapsamında çok boyutlu eğitime erişim olanaklarını sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimle buluşması kadar bu bölgedeki vatandaşlarımızın da eğitime katılmasını çok önemsiyoruz. Deprem bölgesindeki bu kurs merkezlerinde vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmet sunmaya devam edeceğiz."

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