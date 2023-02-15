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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde yağma ve hırsızlık suçlarının engellenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 7 bin 589 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.

Sertaç Bulur   | 15.02.2023
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor

Ankara

Alınan bilgiye göre, enkazlardan ve boşaltılan binalardan hırsızlık ve yağma olaylarının engellenmesi ve suçluların kısa sürede yakalanması amacıyla görev yapan polislere çarşı ve mahalle bekçileri de destek veriyor.

Sorumluluk alanlarındaki enkaz ve binaları tek tek gezen bekçiler, 6 Şubat'tan bu yana kadar 827 olaya müdahale etti.

Bölgede görev yapan 7 bin 589 çarşı ve mahalle bekçisi, hırsızlık ve yağma başta olmak üzere müdahale ettikleri olaylarda 497 zanlıyı yakaladı.

Haklarında işlem yapılan zanlılardan 69'u hakimliklerce tutuklandı.

Depremlerin etkilediği illerde bekçilerle birlikte 73 bin 764 emniyet hizmetleri sınıfı personelinin görev yaptığı öğrenildi.

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