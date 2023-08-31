Dolar
26.65
Euro
28.92
Altın
1,941.42
ETH/USDT
1,657.00
BTC/USDT
26,279.00
BIST 100
7,917.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki 338 noktadaki 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzedenin misafir edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asrın felaketinde yaraların sarılması için destek veren aziz milletimize ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizle. Biriz, beraberiz. Birlikte güçlüyüz." ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki 338 noktadaki 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzedenin misafir edildiği belirtilen paylaşımda, konteyner kentlerden, AFAD çarşılarından, çocuk parklarından, çamaşırhanelerden, sağlık merkezlerinden, üretim atölyelerinden ve psikososyal destek merkezlerinden görüntüler yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan hayırseverleri Afrika Kültür Evi'ne davet etti
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı
Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor
Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor

Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor

Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki KSÜ'ye talep arttı
Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak

Depremden etkilenen Afşin'de eğitim-öğretim hayatı 87 okulda başlayacak
Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu

Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet