Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki 338 noktadaki 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzedenin misafir edildiğini bildirdi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asrın felaketinde yaraların sarılması için destek veren aziz milletimize ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizle. Biriz, beraberiz. Birlikte güçlüyüz." ifadeleri yer aldı.
Bölgedeki 338 noktadaki 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzedenin misafir edildiği belirtilen paylaşımda, konteyner kentlerden, AFAD çarşılarından, çocuk parklarından, çamaşırhanelerden, sağlık merkezlerinden, üretim atölyelerinden ve psikososyal destek merkezlerinden görüntüler yer aldı.
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