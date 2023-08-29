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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde 177 bin 316 afet konutunun yapımı hızla devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde 177 bin 316 afet konutunun yapımının hızla sürdürüldüğünü bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Deprem bölgesinde 177 bin 316 afet konutunun yapımı hızla devam ediyor

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremin izlerinin silinmesi için yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.


Tüm imkanlarla güçlü yapılar ve güvenli yarınlar inşa edilmesine devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Birlikte güçlüyüz, birlikte aşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, deprem bölgesindeki çalışmalara ve afet konutlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Herkesi derinden sarsan asrın felaketinin ardından, asrın dayanışmasının gösterildiği vurgulanan videoda, şunlar aktarıldı:

"İlk günden itibaren devlet-millet bir olduk, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. Deprem bölgesinde 11 ilde 177 bin 316 afet konutu hızla yükseliyor. Tüm imkanlarımızla güçlü binalar ve güvenli yarınlar inşa etmeye devam ediyoruz."

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