Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksama, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.