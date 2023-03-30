Dolar
19.17
Euro
20.91
Altın
1,972.05
ETH/USDT
1,804.30
BTC/USDT
28,678.00
BIST 100
4,980.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Utku Şimşek  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksama, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı
Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Konferansın en önemli amacı, bulguların ilgili tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirilmesi
Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Benzer haberler

İdlib'de kampları vuran fırtına yaklaşık 32 bin sivili olumsuz etkiledi

İdlib'de kampları vuran fırtına yaklaşık 32 bin sivili olumsuz etkiledi

Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı

Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar çevreye savruldu
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet