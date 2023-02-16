Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.
Sakarya
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD tarafından Hatay'ın Defne ilçesine 54 yataklı konteyner sahra hastanesi yapımına ilişkin ekipler, altyapı çalışması yürütüyor.
Sahra hastanesi için İstanbul'dan temin edilen 14 konteyneri taşıyan 7 tır yola çıktı. İlçeye toplam 96 konteyner sevk edilecek.
Öte yandan İzmit ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal atölyesinde, öğretmenler ve öğrenciler, depremzedeler için soba üretimine başladı.
Sobalar, Valiliğe teslim edildikten sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, depremzedelere 2 milyon 353 bin liralık yardım ulaştırdıklarını, bölgeye çadır göndermek için de çalışma başlattıklarını bildirdi.
Bulut, yaptığı açıklamada, deprem sabahı, olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, yardım kararı aldıklarını aktararak, şöyle dedi:
"Bu kararımızı daha da genişleterek, seçilmiş organ üyelerimizi de sürece dahil ettik. Yönetim kurulu, meclis, komite ve üyelerimizin yer aldığı 183 destekçinin nakdi bağışlarıyla toplamda 1 milyon 353 bin 86 lira topladık. Oda bütçemizden de haricen 1 milyon lira ödenek ayırdık. Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile temasa geçerek öncelikli ihtiyaçları tespit ettik. İvedilikle satın alma süreçlerimizi başlatarak ihtiyaç malzemelerini tedarik ettik."
Satın aldıkları 126 bin 835 ürünü, oda hizmet binasından tırlara yükleyerek bölgeye gönderdiklerini belirten Bulut, nakdi yardımların yanı sıra ayni yardımları da bölgeye ulaştırdıklarını, 11 tır ihtiyaç malzemesini, çeşitli zaman dilimlerinde bölgeye yolladıklarını kaydetti.
KOTO heyetinin de deprem bölgesine gittiğini aktaran Bulut, Kahramanmaraş'ta Vali Yavuz ile bir araya geldiklerini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen yardım koordinasyon çalışmalarına katıldıklarını anlattı.
Bulut, deprem bölgesindeki yıkım ve kış şartlarının, vatandaşların hayata tutunmasını zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Sizler ve üyelerimizin destekleriyle 200 çadır göndermeyi hedefliyoruz. Siz ve bu toplantı vesilesiyle üyelerimize çadır bağışına destek çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.
KOTO Meclisi Toplantısında, meclis üyelerinin oy birliğiyle 1 yıllık huzur haklarının çadır bağış kampanyasına aktarılması ve afet komisyonu kurulması kararı alındığı bildirildi.
Karabük
Karabük Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, toplanan yardımların 253 araçla deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, yardımlar arasında 471 paket temel gıda, 522 palet su, 2 bin 480 ster odun, 82 ton un, 1240 çadır, 4 bin 815 battaniye, 362 palet hijyen ürünleri, 147 palet teknik malzeme, 95 palet ayakkabı, 5 seyyar tuvalet, 2 mobil mutfak, 26 palet tıbbi malzeme, 1574 ısıtıcı, 882 yatak, 115 bin 850 ekmek, 327 palet kıyafet, 112 halı ile 30 ton saman ve yemin yer aldığı ifade edildi.
Ayrıca Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve esnaf da yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.
Bartın
Bartın'da vatandaşların bağışladığı gıda kolisi, soba, hijyen malzemeleri, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme tırlarla depremde etkilenen illere gönderilmeye devam ediyor.
Bartın Mesleki Eğitim Merkezi ve Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen sobalar ile Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ekmeklerin de deprem bölgesine gönderimi devam ediyor.
Öte yandan Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Vali Arslan, toplumun her kesimi gibi depremin ilk anından itibaren seferber olan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.
Arslan, yardımların bölgede ortaya çıkan ihtiyaçlara göre hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirtti.
Toplantıya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile diğer ilgililer katıldı.
İzmir
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada kentin 30 ilçesinde Valilik koordinasyonuyla depremin ilk gününden bu yana toplanan 5 milyon 96 bin 238 parça insani yardım malzemesinin yüklendiği 286 tır, 491 kamyon ve kamyonetin deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da 10 günde 154 tır, 123 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 4 otobüs kargo ile desteklerin bölgeye ulaştırıldığı, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasıyla 63 milyon liralık bağış toplandığı bildirildi.
Bornova Belediyesi 12 bin kişilik çadır kent kuracak
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise 2 bin 500 çadırdan oluşan, içinde seyyar mutfak ve tuvaletlerin de olacağı 6 çadır kent kuracaklarını belirterek, çadırların hafta başından itibaren bölgeye ulaştırılacağını açıkladı.
Depremlerin ardından bölgeye yardımların yanı sıra sağlıkçılarını da gönderen Ege Üniversitesi (EÜ) ise 36 kişilik sağlık ekibini daha bölgeye sevk etti.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada, geçen hafta 29 sağlık çalışanını Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda afet bölgesine gönderdiklerine işaret ederek, "Bugün de 15 hemşire, 4 çocuk cerrahı, 2 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahı ile 1 anestezi uzmanından oluşan ikinci ekibimizi ve 6 hemşire, 8 hekimden oluşan 14 kişilik pediatrik destek ekibimizi bölgeye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Torbalı Şube Başkanı Ömer Günaydın da 25 tır yardım malzemesini gönderdikleri deprem bölgesinden 289 depremzedeyi ilçede ağırladıklarını bildirdi.
Manisa
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ilk gününden itibaren bölgeye gönderilen 6 bin 123 personel, 584 araç ve 145 iş makinesinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarıldı.
Deprem mağduru vatandaşlar için ise 425 tır, 242 kamyon ve 2 uçakla yardım malzemesinin gönderildiği, bölgede 116 konteyner ve 102 seyyar tuvalet kurulduğu anlatıldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremzedeler için giysi üreten Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile soba üreten Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti, Kırkağaç ve Soma'da konteyner, çadır ve portatif tuvalet üreten tesislerde incelemede bulundu, ilçelerde ağırlanan depremzedelerle bir araya geldi.
Uşak
Denizli Valiliği, AFAD koordinesinde kentten deprem bölgesine toplam 295 yardım tırının gönderildiğini açıklarken, Aydın'dan da Valilik koordinasyonunda ulaştırılan yardım malzemesi yüklü tır sayısı 240'a ulaştı.
Depremin ilk gününden bu yana özellikle battaniye sevkiyatıyla dikkati çeken Uşak'tan bölgeye gönderilen battaniye sayısı yaklaşık 1 milyon 200 bine ulaştı. Kentten 10 günde 265 tır ve 3 uçak yardım malzemesi, depremin etkilendiği illere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.