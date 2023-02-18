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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetzedelere ulaştırılmak üzere İstanbul ve Çanakkale'deki limanlardan yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan gemi, Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

İbrahim Halil Aktürk   | 18.02.2023
Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Hatay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yüklenen 128 yaşam konteyneri, 83 iş makinesi, temel ihtiyaç malzemesi yüklü 21 tır ve çok sayıda mobil tuvaletin bulunduğu "Cappodacia Seaways" isimli yük gemisi, İskenderun Limanı'na yanaştı.

Malzemeler, tırlara yüklenerek afet bölgelerine sevk edildi.

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