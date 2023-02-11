Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.10
BTC/USDT
21,799.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde açıklamalarda bulunuyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi’nde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 2 bin 504 vatandaştan 1032'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 1472'si taburcu edildi.

Elif Küçük   | 11.02.2023
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 2 bin 504 yaralıdan 1472'si taburcu edilirken, 1032 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Çam ve Sakura'ya şu ana kadar 355 yaralı getirildi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Sultan Özselçuk, 355'inci yaralıyı biraz önce ambulansla karşıladıklarını söyledi.

Şu ana kadar hastaneye getirilen yaralılarda gözlemledikleri sağlık durumu hakkında bilgiler de veren Özselçuk, "Daha çok crush (ezilme) sendromu ve kırıklar görüyoruz. Kompartman sendromuna ilerleme durumu olan, özellikle organ ve ekstremitelerin sıkışmasına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Onun dışında diyaliz ihtiyacı gerektirebilecek boyutta crush yaralanmalarımız da oluyor. Daha çok bu vakalarımız bize şu ana kadar ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler hastaneye ulaştırıldığında tedavi için izlenen adımlardan da bahseden Özselçuk, ilk olarak hastaları travma acil ambulans girişinden aldıklarını, sonrasında canlandırma odalarında ilk değerlendirmelerin yapıldığını, tomografi ve röntgen çekimlerinin ardından "arena-1" ve "arena-2" alanlarında da değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Özselçuk, yaralıların kan sonuçları çıktıktan ve gerekli görüntülemeleri yapıldıktan sonra, ihtiyaç duyulan hastalar için ortopedi, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi gibi bölümlerle konsültasyonlar içerisinde olduklarını aktararak, çocuk hastalar için de hem çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek aldıklarını dile getirdi.

Depremzedeler için hem çocuk yoğun bakım hem erişkin yoğun bakımda ayrılmış bölümler olduğuna değinen Özselçuk, buradaki uzmanlarla da iletişimde kalarak hastaları gerekli yerlere yatırdıklarını belirtti.

"Eğer aşağıdaki alan uygunsa ve su bulunuyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var"

Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Sultan Özselçuk, bir kişinin enkaz altında kaç gün kalabileceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu konuda çok fazla yayın bulunduğuna işaret etti.

Özselçuk, "Eğer aşağıdaki alan uygunsa ve hasta su bulabiliyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var. Ama genellikle ilk 72 saat çok kritik. Şu saatlerde hala enkaz altında olup da canlı çıkarılan vakalar var. Bu bize umut veriyor. Bu hastanın kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesi, hangi alanda olduğuyla daha çok alakalı." dedi.

Kendisinin de deprem esnasında Aksaray'da ailesinin yanında olduğunu, ilk ve ikinci depremi "ayaklarından yer kayacak şekilde" hissettiklerini anlatan Özselçuk, bunu tecrübe etmiş biri olarak, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da depremde oluşan yarık havadan görüntülendi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Benzer haberler

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor

Şirketler depremzedelerin yaralarını sarmak için tek vücut oldu

Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için çadır sobası üretiyor

Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor

Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor
Trakya Üniversitesinden doktor, aşçı ve teknik personelden oluşan ekip deprem bölgesine gönderildi

Trakya Üniversitesinden doktor, aşçı ve teknik personelden oluşan ekip deprem bölgesine gönderildi
Uzman hukukçu Dönmez: Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık suçlarını işleyen zanlılara en üst sınırdan ceza verilecek

Uzman hukukçu Dönmez: Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık suçlarını işleyen zanlılara en üst sınırdan ceza verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet