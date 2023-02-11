Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 2 bin 504 vatandaştan 1032'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 1472'si taburcu edildi.
İstanbul
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 2 bin 504 yaralıdan 1472'si taburcu edilirken, 1032 depremzedenin tedavisi sürüyor.
Çam ve Sakura'ya şu ana kadar 355 yaralı getirildi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Sultan Özselçuk, 355'inci yaralıyı biraz önce ambulansla karşıladıklarını söyledi.
Şu ana kadar hastaneye getirilen yaralılarda gözlemledikleri sağlık durumu hakkında bilgiler de veren Özselçuk, "Daha çok crush (ezilme) sendromu ve kırıklar görüyoruz. Kompartman sendromuna ilerleme durumu olan, özellikle organ ve ekstremitelerin sıkışmasına bağlı yaralanmalar görüyoruz. Onun dışında diyaliz ihtiyacı gerektirebilecek boyutta crush yaralanmalarımız da oluyor. Daha çok bu vakalarımız bize şu ana kadar ulaştılar." ifadelerini kullandı.
Depremzedeler hastaneye ulaştırıldığında tedavi için izlenen adımlardan da bahseden Özselçuk, ilk olarak hastaları travma acil ambulans girişinden aldıklarını, sonrasında canlandırma odalarında ilk değerlendirmelerin yapıldığını, tomografi ve röntgen çekimlerinin ardından "arena-1" ve "arena-2" alanlarında da değerlendirme yaptıklarını kaydetti.
Özselçuk, yaralıların kan sonuçları çıktıktan ve gerekli görüntülemeleri yapıldıktan sonra, ihtiyaç duyulan hastalar için ortopedi, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi gibi bölümlerle konsültasyonlar içerisinde olduklarını aktararak, çocuk hastalar için de hem çocuk yoğun bakım hem de çocuk hastalıkları bölümünden destek aldıklarını dile getirdi.
Depremzedeler için hem çocuk yoğun bakım hem erişkin yoğun bakımda ayrılmış bölümler olduğuna değinen Özselçuk, buradaki uzmanlarla da iletişimde kalarak hastaları gerekli yerlere yatırdıklarını belirtti.
"Eğer aşağıdaki alan uygunsa ve su bulunuyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var"
Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Sultan Özselçuk, bir kişinin enkaz altında kaç gün kalabileceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu konuda çok fazla yayın bulunduğuna işaret etti.
Özselçuk, "Eğer aşağıdaki alan uygunsa ve hasta su bulabiliyorsa 120 güne kadar uzayabilen vakalar var. Ama genellikle ilk 72 saat çok kritik. Şu saatlerde hala enkaz altında olup da canlı çıkarılan vakalar var. Bu bize umut veriyor. Bu hastanın kaldığı yer, travması, orada yemek bulabilmesi, hangi alanda olduğuyla daha çok alakalı." dedi.
Kendisinin de deprem esnasında Aksaray'da ailesinin yanında olduğunu, ilk ve ikinci depremi "ayaklarından yer kayacak şekilde" hissettiklerini anlatan Özselçuk, bunu tecrübe etmiş biri olarak, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.