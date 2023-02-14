Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.
İstanbul
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
İstanbul'a bu kapsamda getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575’i taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.