Dolar
18.85
Euro
20.24
Altın
1,862.04
ETH/USDT
1,503.10
BTC/USDT
21,757.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş'ta Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda bulunan Pınar Apartmanı'nın enkazından iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. -VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

İrem Demir   | 14.02.2023
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

İstanbul

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'a bu kapsamda getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575’i taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı
Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı
Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Benzer haberler

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

Osmaniye'de depremin 8'inci gününde hasar gören apartmanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Osmaniye'de depremin 8'inci gününde hasar gören apartmanda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz

Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz
Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi

Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet