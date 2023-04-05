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Yaşam, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinden getirilen köpeklere Kayseri'de bakılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Esma Küçükşahin  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Deprem bölgelerinden getirilen köpeklere Kayseri'de bakılıyor

Kayseri

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerde 11 il yıkıma uğrarken, hayvanlar da olumsuz etkilendi.

Enkaz altından kurtarılan, sahiplerini kaybeden ya da deprem kentlerinde bakım evlerinde kalan köpeklere Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Hatay'dan 50, Kahramanmaraş'tan 100 köpek, Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi'ne getirilerek bakıma alındı.

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