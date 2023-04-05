Deprem bölgelerinden getirilen köpeklere Kayseri'de bakılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
Kayseri
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerde 11 il yıkıma uğrarken, hayvanlar da olumsuz etkilendi.
Enkaz altından kurtarılan, sahiplerini kaybeden ya da deprem kentlerinde bakım evlerinde kalan köpeklere Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.
Hatay'dan 50, Kahramanmaraş'tan 100 köpek, Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi'ne getirilerek bakıma alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.