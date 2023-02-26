Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,597.70
BTC/USDT
23,159.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinde 74 bin 284 emniyet personeli görev yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde 22 bin 588'i takviye olmak üzere 74 bin 284 personelin görev yaptığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.02.2023
Deprem bölgelerinde 74 bin 284 emniyet personeli görev yapıyor

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, "7/24 sahadayız. 22 bin 588'i takviye olmak üzere toplam 74 bin 284 personelimizle deprem bölgesinde görev başındayız. Can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için teyakkuzdayız." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Bakan Özer: Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi

Bakan Özer: Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi

Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik yorganlarını gönderdi

Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor

Elbistan'daki "konteyner çarşı"nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı

Elbistan'daki "konteyner çarşı"nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı
Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor

Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor
Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi

Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet