Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.10
BTC/USDT
21,799.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde açıklamalarda bulunuyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi’nde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı

Hatay'da enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara'da tedavi altına alınan ve bacağı kesilmekten kurtulan Arzu Kutlu, 13 yaşındaki ikiz evlatlarından birini depremde kaybettiğini, diğer evlatlarından aldığı güçle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.02.2023
Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Arzu Kutlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere, ailesiyle Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. Üç çocuk annesi Kutlu, depremden sağ çıktı ama canının bir yarısını enkaz altında bıraktı.

Enkazda üzerine kolon düşen bacağı kangren olma riski taşıyan, bu nedenle hemen Ankara'ya getirilerek Koru Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve bu sayede bacağı kesilmekten kurtulan 36 yaşındaki Kutlu, AA muhabirine deprem esnasında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Kutlu, yaşadıkları iki katlı evin üzerlerine olduğu gibi tek parça halinde çöktüğünü belirterek, "Bütün kolonlar 13 yaşındaki ikiz oğullarımdan Ayberk'in üzerine denk gelmiş. Bizim nefes alacak bir parça alanımız vardı ama oğlumun yoktu. Enkazda dua ettik, hep birlikte kelimeişehadet getirdik. Oğlum o esnada orada melek oldu." dedi.

Enkazdan çıkabilen ikizlerinden Arda'nın komşulara haber vermesiyle kurtulduklarını aktaran Kutlu, "Küçük oğlum ve ikizlerimden Arda kurtuldu. Son anda nefes alamayacak durumdayken küçücük bir delikten çıkabildik. Ayağım kolonların altında kaldığı için ezilmişti, kangren olma riski var diye buraya getirildik. Üç gün boyunca diğer oğlum, kuzum enkazda kaldı, çıkaramadılar." ifadesini kullandı.

"Yüreğim orada kaldı"

Eşinin muhtar olduğunu ve insanlara yardım edebilmek için Antakya'da kaldığını dile getiren Arzu Kutlu, Ankara'ya bir yardım kuruluşunun boş dönen aracıyla geldiklerini ifade etti.

Yolda arabadaki doktorların kendisine ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesten Allah razı olsun. İki çocuğumla birlikte Ankara'ya geldim. Onlar da rahatsızdı, tedavi edildi. Kangren olma riski vardı ama bacağım kurtuldu. Ben ayağımın acısını bile hissetmiyorum, benim evladım enkaz altında kaldı, yüreğim orada kaldı. Başka bir şey düşünemiyorum. Arda'mın ikiziydi Ayberk'im, aynısıydı oğlumun, cennete gitti. Rabbime şükrediyorum, bir evladımı kaybettim ama iki evladımı bana bağışladı. Rabbimin hediyesiydi Ayberk'im, onu geri verdim, gönderdim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da depremde oluşan yarık havadan görüntülendi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
Nurdağı'nda depremin 129. saatinde 4 kişi enkazdan kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Benzer haberler

Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı

Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı

Anneleri ölen ikiz keçileri biberonla besliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet