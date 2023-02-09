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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Denizcilik firması Medbulk'tan deprem bölgesine akaryakıt bağışı

Medbulk Grup Şirketleri, deprem bölgesi için 28 tanker akaryakıt bağışladı.

Esin Çetin   | 09.02.2023
Denizcilik firması Medbulk'tan deprem bölgesine akaryakıt bağışı

İzmir

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi üyesi MED Grup'un firmaları Medbulk Denizcilik&Medtanker Denizcilik, deprem bölgesinin akaryakıt ihtiyacı için harekete geçti.

AFAD'a 28 tanker akaryakıt bağışı yapan firmanın, ilk 5 tankeri bölgeye hareket etti.

Diğer 23 tanker ise AFAD'ın ihtiyaç listesine göre belirlenen adreslere ulaştırılacak.

MED Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bartın, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inandığını belirterek, "Gün dayanışma günü. Enkaz altındaki vatandaşlarımızla ilgili sevindirici haberler gelmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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