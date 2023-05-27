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Sağlık, Asrın felaketi

Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi bünyesinde açılan eczaneden hastalar ilaçlarını ücretsiz temin edebiliyor.

Lale Köklü Karagöz, Salim Taş  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinde polikliniklerin olduğu alanda eczane kuruldu.

Haftanın her günü 24 saat açık olan eczanede hastalar, muayene olduktan sonra hekimlerinin yazdığı ilaçları ücretsiz alabiliyor.

Her türlü sağlık hizmetinin sunulduğu hastanede, hastalara ilaca ulaşma kolaylığı da sağlanıyor.

"Eczanemizde bedelsiz olarak ilaçlarımızı verebiliyoruz"

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, AA muhabirine, kesintisiz sağlık hizmetlerinde hastanın doktoruna ulaşmasının birinci adım olduğunu söyledi.

Muayenenin ise ikinci adım olduğunu anlatan Özkaya, "Üçüncü adım reçetenin yazılması, dördüncü adım da o reçetenin alınması. Vatandaş geliyor, muayene olabiliyor, tetkiklerini yapabiliyor, tanısı konuluyor, reçetesini alıyor. Ama etrafta eczaneye ulaşmakta sorun çıkabileceğini tahmin ettiğimiz için hastanemizin bünyesinde bir eczane oluşturduk." dedi.

Hastaların bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Çünkü nöbetçi eczane arama problemi ortadan kalkıyor. Birçok eczane artık daha önceki mevcut yerlerinde değil. Onları bulma, ilacın olup olmadığını tespit etme, gecenin bir yarısında acile ya da gündüz polikliniğine gelen hastalar için ciddi bir problemdi. Şu anda o problemi ciddi olarak ortadan kaldırdık. Reçetemiz polikliniğimizden yazılıyor. Aynı polikliniğimizin koridorunda 3-5 adım ileride kendi eczanemizde bedelsiz olarak ilaçlarımızı verebiliyoruz."

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