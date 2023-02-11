Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü
Cumhurbaşkanlığına ait "CBK" ve "DAP" uçakları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 7 kişiyi Ankara'ya götürdü.
Kahramanmaraş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen uçaklardan "CBK" ve "DAP", Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.
Yaralı 7 depremzede, ambulanslardan uçaklara nakledildi.
İlk kontrolleri uçaklardaki doktorlar tarafından gerçekleştirilen 7 yaralı, tedavilerinin yapılacağı Ankara'ya götürüldü.
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