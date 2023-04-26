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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, "Büyük Anadolu Depreminin Ardından Projesi" kapsamında yabancı gazetecilere basın turu gerçekleştirildi.

Lale Köklü Karagöz  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"

Hatay

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek ve dünya genelinde doğru, güvenilir bilgiyi sunmak amacıyla uluslararası medya kuruluşları Türkiye'ye davet edildi.

Deprem sonrası yapılan arama-kurtarma, insani yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarını dünya genelinde duyurmayı amaçlayan Büyük Anadolu Depreminin Ardından Projesi kapsamında, ​​​​​​​Yunanistan, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'dan gelen gazeteciler, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yabancı gazeteciler, Gaziantep'teki Nurdağı bölgesinde gerçekleştirilen konut teslim törenine katıldı. Gazeteciler, Nurdağı'ndaki konteyner kenti ziyareti edip geçici barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılandığına dair bilgi aldı.

Daha sonra Adana ve Hatay'a giden gazeteciler, Türkiye'nin deprem sonrası lojistik ve insani yardım çalışmalarına dair bilgi aldı, bölgedeki askeri üsleri ziyaret ederek, askeri altyapı ve koordinasyonun nasıl sağlandığını inceledi.

Hatay'daki bir yardım platformunu ziyaret eden gazeteciler, Türkiye'nin bu zorlu süreçte devreye soktuğu sosyal destek mekanizmalarını ve projelerini değerlendirdi.

Bu sayede, dünya basını Türkiye'nin deprem sonrası gösterdiği etkili ve hızlı müdahaleleri daha iyi anlayarak, uluslararası arenada bu başarılara dikkati çekti.

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