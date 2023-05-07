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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi Fotoğraf: Emre Ilıkan - AA

Malatya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki boş alanda etkinlik düzenlendi.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Depremzede anne Esra Ünver, AA muhabirine, kentte iki büyük deprem yaşadıklarını anımsattı.

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Ünver, şöyle konuştu:

"Çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşmaları için yapılan bu tür etkinlikler çok önemli. Oğlum 21 aylık yine de çok etkilendi. Depreme 'tatlı' diyor ve kendisini sallıyor. Onların etkilenmediğini düşünüyoruz ama çok etkilendiler. Kentte düzenlenen etkinliklere katılarak deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim."

Dört çocuk annesi Ayşe Polat ise etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Çocuklarımı buraya getirdim. Güzel vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. Çocuklarım okula gidiyor. Boş zamanlarda da etkinliklere götürüyoruz. Faydalı oluyor." dedi.

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