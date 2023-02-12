Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklamada, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar." dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/qSyItC4m17— AA Canlı (@AACanli) February 12, 2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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