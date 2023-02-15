Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) ziyaret eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.
Oktay görüşmede, Aksakal'la, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de hazır bulunduğu görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.