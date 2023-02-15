Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,834.17
ETH/USDT
1,587.10
BTC/USDT
22,841.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Uğur Apartmanı enkazında rama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

Harun Kutbe   | 15.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) ziyaret eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

Oktay görüşmede, Aksakal'la, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de hazır bulunduğu görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çelik: Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecek
Çinli kurtarma ve yardım ekipleri, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürecek
Depremin 207. saatinde ulaşılan Berat'ın hayali AFAD gibi insanları kurtarmak
Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanıklar yeniden hakim karşısında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem nedeniyle nakledilen yaşlı ve engellilere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Türk dünyası depremzedeler için seferber oldu

Türk dünyası depremzedeler için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı

AFAD Merkezinde yoğun mesai

AFAD Merkezinde yoğun mesai
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde vefat eden milletvekili Taş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde vefat eden milletvekili Taş için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet