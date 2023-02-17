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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü söyledi.

Serdar Açıl   | 17.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Afetzedeler için destek ödemeleri) Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadesinde bulundu.

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