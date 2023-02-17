Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü söyledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Afetzedeler için destek ödemeleri) Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadesinde bulundu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.