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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.

Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.

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