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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti

Osmaniye ve Gaziantep'in ilçelerine yapacağı ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik ediyor.

Mehmet Tosun   | 21.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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