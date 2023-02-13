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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Mustafa Hatipoğlu   | 13.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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