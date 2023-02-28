Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'daki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Elbistan'da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi https://t.co/HMevEoyGX2 pic.twitter.com/SIBZUwRNZk— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 28, 2023
Konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi https://t.co/HMevEoyGX2 pic.twitter.com/SIBZUwRNZk— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 28, 2023