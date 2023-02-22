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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen depremzedelerle bir araya geldi.

Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile Hatay'dan getirilen 16 yaşındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar, Kahramanmaraş'tan getirilen 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni, Şanlıurfa'dan getirilen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'i ziyaret eden Erdoğan, tedavileri süren hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk bölümündeki depremzedeleri ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti

Etlik Şehir Hastanesi kampüsündeki Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği isimler arasında Adıyaman'da, 3 gün kaldığı enkaz altından Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan 19 yaşındaki Songül Göksu ile Hatay'da enkaz altından 3'üncü gün çıkartılan ve Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Adana'dan Ankara'ya nakledilen 14 yaşındaki İnci Aşit de yer aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer de eşlik etti.

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