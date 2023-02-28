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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'deki çadır kentte incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'deki çadır kentte incelemelerde bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Afşin'de yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var." dedi.

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