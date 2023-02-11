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Yaşam, Asrın felaketi

Çubuk halkı ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri zarar gören bazı aileler, Ankara'nın Çubuk ilçesinde misafir ediliyor.

Hüseyin Yiğiner   | 11.02.2023
Çubuk halkı ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu

Ankara

Kaymakamlık ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan "Çubuk Yardım Eli Platformu" tarafından ilçe genelinde yardım kampanyaları sürüyor.

Çubuk Belediyesinin destekleriyle deprem bölgesinden gelenler, "Evim Evindir" adlı kampanya kapsamında ilçede tahsis edilen adreslere yerleştiriliyor.

İlçe halkının desteğiyle gelen giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri "Esenlik Hayır Çarşısı"nda toplanıyor. İlçeye yerleşen depremzedeler kıyafet, ayakkabı ve hijyenik malzemelerini buradan karşılıyor.

Türk Kızılay Çubuk Şubesine ait aşevinde ise gönüller tarafından günde iki öğün sıcak yemek çıkarılmaya başlandı.

Aşevinin sorumlusu Gazi Karakuş, yaptığı açıklamada, ilçeye yerleşen 400 aileye sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.

Evde oturmaktansa gönüllü olarak çalışmaya geldiğini belirten Derya Yılmaz da "Tek yürek tek bilek olarak çalışmak için buradayız. Amacımız yaraları birlikte sarmak." dedi.

Arkadaşlarına yardımcı olmak için gönüllü olarak çalışmaya geldiğini aktaran Fatma Esgin, "Evde oturmaya gönlümüz razı olmadı." ifadesini kullandı.

Hatay'dan geldiği Çubuk'ta misafir edilen Özcan Dokuycu, ilçe halkına teşekkür ederek, "Evimiz ağır hasar gördü. Çok şükür yıkılmadığı için sağ salim olarak buraya gelebildik. Bir yakınımızın sayesinde ilçeye geldik. Burada da çok şükür tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar." diye konuştu.

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