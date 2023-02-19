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Yaşam, Asrın felaketi

Çocuklar depremzedeler için toka sattı, oyuncaklarını ve kıyafetlerini bağışladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına Batmanlı çocuklar da destek verdi.

İbrahim Toprak   | 19.02.2023
Çocuklar depremzedeler için toka sattı, oyuncaklarını ve kıyafetlerini bağışladı

Batman

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım amacıyla Batman'da ilk günden itibaren başlatılan ayni ve nakdi yardım kampanyaları devam ediyor.

Batmanlı çocuklar da kampanyaya destek için toka sattı, sevdikleri oyuncak ve kıyafetlerini bağışladı.

Babası ANDA Arama Kurtarma ekibinde görev yapan 12 yaşındaki Belinay Kaya, AA muhabirine, deprem günü büyük bir sarsıntı olduğunu ve ailesiyle hemen evden dışarı çıktıklarını söyledi.

Daha sonra babasının depremzedelere yardım etmek için önce Diyarbakır'a, ardından Gaziantep'e gittiğini anlatan Kaya, televizyonda deprem haberlerini izlediğini ve çok üzüldüğünü belirtti.

Kaya, "Kardeşim benim üzüldüğümü görünce dedi ki, 'Birlikte toka satalım'. Sonra annem toka yaptı. Annem, 'Topladığınız parayı babanıza verirsiniz, babanız da depremzedelere verir' dedi. Evimizin önünde annemin yaptığı tokaları depremzedeler için satmaya başladık." dedi.

Kardeşi ve arkadaşıyla evlerinin önünde sattıkları tokalardan 1000 lira gelir elde ettiklerini aktaran Kaya, parayı depremzedelere göndereceklerini dile getirdi.

Yenişehir Anaokulunda öğrenci 5 yaşındaki Elizan Kayra da televizyonda izlediği görüntüler nedeniyle çok üzüldüğünü ve depremde evleri zarar gören çocuklar için en sevdiği cüzdanını, montunu, tacını ve ayakkabısını okula getirdiğini anlattı.

Kayra, "Annem, depremzedelere eşya göndereceğini söyledi. Ben de en sevdiğim cüzdanımı, montumu, tacımı ve ayakkabımı göndermek istedim. Okuma yazma bilmediğim için annem benim için not yazdı. Anneme, notta, 'Size en sevdiğim eşyalarımı yolluyorum. Siz de bizim kardeşimizsiniz. Bizim evimize gelebilirsiniz. Sizi seviyoruz.' diye yazmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Muhammed Yusuf Toprak ise depremzede çocuklar için en sevdiği oyuncaklarını okul idaresine ulaştırdı.

Toprak, "Depremzede çocuklar için oyuncak getirdim. Üzülmesinler. Evleri yıkılmış, onlar sevinsin diye oyuncaklarımı gönderiyorum." diye konuştu.

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