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Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Çinli ve Meksikalı arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ve Meksika'dan gelen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

Tansel Parlak   | 17.02.2023
Çinli ve Meksikalı arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlandı

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ve Meksika'dan gelen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

Malatya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 165 kişilik Çinli ekip ile 7 kişilik Meksikalı ekibe deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi ve çiçek takdim edildi.

Ülke bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı ve HEAŞ personeli tarafından alkışlarla uçak kapısına kadar yolcu edildi.

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Çinli ve Meksikalı arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlandı

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