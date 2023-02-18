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Gündem, Asrın felaketi

Çinli arama kurtarma ekibi törenle ülkesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çinli ekiplerden biri daha İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Kenan Irtak, Melik Fırat Yücel   | 18.02.2023
Çinli arama kurtarma ekibi törenle ülkesine uğurlandı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi (Blue Sky Rescue, BSR) bilet ve pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılandı.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki İGA Lounge'de ağırlanan 132 kişilik ekip için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, bu zor dönemde yaptıkları çalışmalardan dolayı Çin ekibine teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki dönemde bu güzel ekibi İstanbul ve Türkiye'de turist olarak güzel günlerde görmeyi diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." dedi.

Gevrek, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Boskonsolos Vekili Wu Jian ve BSR ekip liderine teşekkür plaketi verdi.

Hediye sunumu ve fotoğraf çekiminin ardından ekip, alkışlarla ülkesine uğurlandı.

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