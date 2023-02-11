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Dünya, Asrın felaketi

Cidde Havalimanı temizlik görevlileri Trabzon kafilesi ile depremzedelere bağış gönderdi

Cidde Havalimanı temizlik görevlileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere Trabzonluların bulunduğu kafile aracılığıyla bağış yaptı.

Enes Sansar   | 11.02.2023
Cidde Havalimanı temizlik görevlileri Trabzon kafilesi ile depremzedelere bağış gönderdi

Trabzon

Suudi Arabistan'da umre ibadetini gerçekleştiren kafile, ülkeye dönmek için dün Cidde Havalimanı'na geldi. Burada uçağın kalkış saatini bekleyen kafilenin yanına gelen temizlik görevlisi, Temel Turan'a bir miktar para uzattı.

Turan, bir süre sohbet ettikten sonra temizlik görevlisinin parayı depremzedelere yardım amacıyla kendisine teslim ettiğini anladı.

Arkadaşlarının bağışta bulunduğunu gören, aralarında Bangladeş ve Senegallilerin olduğu diğer çalışanlar da Turan'a depremzedelere iletilmek üzere para verdi.

Turan ve beraberindeki kafile, durum karşısında bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra görevlilere teşekkür etti.

Yaşananların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Turan, AA muhabirine, hem çok şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını söyledi.

"Din kardeşliğini bir kere daha gördük" ifadesini kullanan Turan, şunları kaydetti:

"Cidde Havalimanı'nda beklerken temizlik görevlileri bize bir miktar para getirdi verdi. Ben, para düşürdüğümüzü sandıkları için bize geri getiriyor sandım. Sonra başka arkadaşları da getirip para verdi. Ben, 'Bu nedir?' diye sordum. 'Depremde kardeşlerimiz zarar gördü, alın bu parayı oradakilere yardım edin' dediler. Gözyaşlarını tutamadı arkadaşlar bizle konuşurken. Biz de çok duygulandık. Kardeşlerimize teşekkür ettik. Allah razı olsun, kardeşliğin ne olduğunu gösterip acımızı paylaştıkları için."

Turan, kendisine teslim edilen parayı pazartesi günü deprem yardımlarının toplandığı banka hesabına yatıracağını sözlerine ekledi.

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