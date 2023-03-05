Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ödül
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerini, devlet onur madalyasıyla ödüllendirdi.
Cezayir
Başkent Cezayir’deki Abdullatif Rahhal Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Tebbun, Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha ile diğer devlet erkanı katıldı.
Cezayir milli marşının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ve Suriye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayir Sivil Savunma Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi ile Cezayir Kızılayı ekibine, ülkenin en üst düzey devlet onur madalyasını taktı.
Programda ayrıca söz konusu ekipleri Türkiye ile Suriye’deki bölgelere taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mürettebatı da aynı madalya ile ödüllendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.