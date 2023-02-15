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Kahramanmaraş’taki Üçgözler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Çeşitli ülkelerden gelen yardımlar İstanbul'dan askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 15.02.2023
Çeşitli ülkelerden gelen yardımlar İstanbul'dan askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Istanbul

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor.

Türkiye’ye yollanan çadır ve giysiler, TSK’ya ait askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.

Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden kara yoluyla gönderilen 11 tır yardım, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.

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