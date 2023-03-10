Dolar
18.96
Euro
20.09
Altın
1,836.65
ETH/USDT
1,390.40
BTC/USDT
19,852.00
BIST 100
5,444.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi

Çankırı'nın Orta ilçesine Bağlı Yaylakent beldesindeki kadınlar, yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılması için AFAD yetkililerine teslim etti.

Mehmet Demirci  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi Fotoğraf: Mehmet Demirci/AA

Çankırı

Yaylakent Belediye Başkanı Nurgül Dede öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında temin edilen iplikler, beldede yaşayan gönüllü kadınlara dağıtıldı.

Kadınlar tarafından örülen kaşkol, bere, hırka, oyuncak gibi yaklaşık bin parça el emeği ürün, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildi.

Dede, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Belediye olarak deprem bölgesine araç, ekipman ve maddi destek de sağladıklarını dile getiren Dede, "Ayrıca eşim Nurgül Dede ve beldemiz AK Parti teşkilatı olarak kadınların ipini alarak atkı, bere, eldiven, kaşkol, çocuklar için oyuncak ve patikler örerek AFAD'a teslim ettik. Deprem bölgesine gönderiyoruz. Allah bir daha bize böyle acı yaşatmasın." dedi.

Orta Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Emine Bezci, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi
Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı
Gazi Üniversitesinde depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına fidan dikildi
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu
Antalya'da toplu ulaşım ücretleri zamlandı

Benzer haberler

Zonguldak'ta afet ve travma polikliniği depremzedelerin hizmetinde

Zonguldak'ta afet ve travma polikliniği depremzedelerin hizmetinde

Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi

Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı

Gazi Üniversitesinde depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına fidan dikildi

Gazi Üniversitesinde depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına fidan dikildi
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet