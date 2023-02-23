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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Camiler ve Kur'an kurslarında 377 bin 355 depremzede konakladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde konaklamaya uygun cami ve Kur'an kurslarında 377 bin 355 kişinin barındığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 23.02.2023
Camiler ve Kur'an kurslarında 377 bin 355 depremzede konakladı

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Türkiye İçin İyilik Vakti" etiketiyle depremzedelere yönelik çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki uygun olan camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda deprem mağduru binlerce vatandaşımızı misafir ediyoruz. Kahramanmaraş'ta 30 bin 214, Gaziantep'te 100 bin 903, Adıyaman'da 1578, Hatay'da 1185, Osmaniye'de 764, Kilis'te 4 bin 479, Şanlıurfa'da 71 bin 89, Malatya'da 17 bin 459, Diyarbakır'da 42 bin 780, Adana'da 94 bin 683 ve Elazığ'da 12 bin 221 kişi olmak üzere 377 bin 355 kişiyi uygun olan cami ve Kur'an kurslarında misafir ettik."

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