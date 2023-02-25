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Yaşam, Asrın felaketi

Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

Kahramanmaraş'taki evleri depremlerde hasar gören ve çadıra yerleşen aile, "Boncuk" isimli keklikleriyle avunarak zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Gazi Nogay   | 25.02.2023
Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Kahramanmaraş

Depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar alan Aksu ailesi, geçici barınma merkezlerinden Vali Saim Çotur Stadı'ndaki çadır kente yerleştirildi.

Evlerinde besledikleri "Boncuk" isimli kekliği de yanlarına alan aile, 6 kişinin kaldığı çadırda kekliklerinin bakımını ihmal etmiyor.

Anne Melek Aksu, AA muhabirine, depremde ağır hasar alan evlerinden eşi Ali ve oğlu Cesur Aksu ile yara almadan çıktıklarını ve birkaç gün araçta kaldıktan sonra çadır kente yerleştiklerini söyledi.

Kuşları çok sevdiğini, uzun süre muhabbet kuşu beslediğini anlatan Aksu, "Ben keklikleri de çok seviyorum. Birkaç ay önce daha yavruyken 50 lira vererek iki tane keklik satın almıştım. Evimizin bahçesinde, zaman zaman da evin içinde besliyorduk. Bir tanesi yaşamadı. Şu an sadece Boncuk bizimle." dedi.

Depremden sonra aniden evden çıktıklarını dile getiren Aksu, bir hafta sonra hasarlı eve girerek Boncuk'u dışarı çıkardıklarını ve yanlarına aldıklarını ifade etti.

Eşi ve oğlunun da Boncuk'u çok sevdiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Depremden dolayı eve giremeyince bir hafta evde yalnız kaldı. Üzüntüsünden tüylerini dökmüş. Üzgündü, durgundu. Bir haftadır yemek yemediği için yeni yeni kendine geliyor. Daha dün ses çıkarmaya başladı. Biz 'Ölür' dedik ama buraya alışınca tekrar ayaklandı. Şimdi de bizimle çadırda kalıyor. Bir çocuk gibi bizim için. Biz neredeysek o da orada. Evde de zaten hep beraberdik. Biz dışarı çıkınca peşimizden gelirdi."

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