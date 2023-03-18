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Yaşam, Asrın felaketi

Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor

Hatay'da kendisi de depremzede olan 13 yaşındaki Birsen Dağlıoğlu, kaldıkları çadır kentte el ve yüz boyama, resim çizme gibi etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Orhan Onur Gemici  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Antakya'da ailesiyle yaşadığı evleri yıkılan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Dağlıoğlu, ilçeler arası minibüs garajının yakınındaki alanda kurulan çadır kente yerleşti.

Ailesiyle kaldığı geçici barınma alanında depremin olumsuz etkilerini çocukların hafızalarından silmeyi amaçlayan Dağlıoğlu, resim yeteneğini onların hayal gücünü yansıtmak için kullanıyor.

Afetin kendisinde oluşturduğu travmayı bir kenara bırakan Dağlıoğlu, boyalarla çocuklara yönelik etkinlikler yapmaya başladı.

Dağlıoğlu, her gün el ve yüz boyama, resim yaptırma gibi aktivitelerle depremzede çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı oluyor.

Güzel Sanatlar Lisesini hedefliyor

Birsen Dağlıoğlu, AA muhabirine, sürekli çadırda oturmaktan sıkıldığını ve çadır kente gelen gezici kütüphanedeki boyalardan alarak bu tür etkinlikler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Etkinlikleri gönüllü olarak yaptırdığını belirten Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Yüz boyuyoruz, hayal gücümüzü kullanarak kağıtlara resim çiziyoruz, el ve vücut boyalarıyla çadırları boyuyoruz. Böyle etkinlikler yaptırıyorum. Resim küçüklüğümden itibaren ilgimi çekiyor. Gördüğüm birçok şeyi çizebiliyorum. Sanırım bu özelliğim babamdan geliyor. Güzel Sanatlar Lisesine gitmeyi istiyorum."

Resimlerinden bazılarının birkaç kez sergilendiğini ifade eden Dağlıoğlu, resim kursuna gitmediğini, gördüğü şeyleri çizerek kendini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

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