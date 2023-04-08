Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,865.50
BTC/USDT
28,006.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Nebati, Denizli’de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer taraftan da hayat normale dönmeye başladı.

Hakan Mehmet Şahin, Gökhan Zobar  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin / AA

Kahramanmaraş

Şehirde deprem öncesinde pazar yeri olarak kullanılan alanlara çadır kentler kurulunca, pazarcı esnafı yol kenarlarında halkın taze sebze ve meyve ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor.

Çadır kentlerin yakınında açılan tezgahlar, insanların alışveriş yapmasını kolaylaştırıyor.

"Pazarcı esnafı üzerine düşeni yapıyor"

Esnaf Murat Duman, AA muhabirine, tezgah açarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşıldığını dile getiren Duman, pazarcı esnafının üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Mevcut pazar yerlerine çadır kentlerin kurulmasından dolayı yol kenarlarında uygun yerlere tezgah kurduklarını belirten Duman, "Çok şükür yaralarımızı sarıyoruz. Büyük sıkıntılar atlattık, Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Duman, artık toparlanma zamanı olduğunun altını çizerek "Biz de tezgahlarımızı açıyoruz. Hem kendi ürettiğimiz hem de halden aldığımız sebze ve meyveleri vatandaşlarla buluşturuyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Ceyhan ise depremin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş halkının kenetlendiğini anlattı.

Tezgahları kurduklarını ifade eden Ceyhan şu değerlendirmede bulundu:

"Semt pazarcıları olarak gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Az sayıda pazarcı kaldı, biz tezgahları açarak vatandaşların gıdaya erişimini kolaylaştırıyoruz. Pazarımızın yakınlarında çadır kentler var, vatandaşlar gelip sebze ve meyve ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çok şükür hep birlikte yaralar sarılıyor."

"Evimize yakın olduğu için gelip ihtiyacımızı karşılıyoruz"

Alışveriş yapan Döndü Akgül pazarların açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gün geçtikçe kentte hayatın daha iyiye gittiğini belirten Akgül, "İş ve sosyal hayat normale dönmeye başladı. Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu. Evimize yakın olduğu için gelip ihtiyacımızı karşılıyoruz. Pazarların ve iş yerlerinin açılması bizim için avantaj oldu." dedi.

Ali Kızıltaş ise el birliğiyle eski günlere döneceklerini dile getirerek alışveriş yapmaya başladıklarını, devletin de elinden geldiğince destek olduğunu anlattı.

Kızıltaş, pazarların açılmasının güzel olduğunu vurgulayarak "Pazar yerlerine çadırlar kurulduğu için buralara geçici semt pazarları açıldı. Bizim için buradan alışveriş yapmak kolaylık oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu
Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi
Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Doğanşehir'de enkazın tamamının bayrama kadar kaldırılması hedefleniyor

Doğanşehir'de enkazın tamamının bayrama kadar kaldırılması hedefleniyor

Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor

Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda

Kahramankazan'ın "kazanları", depremzedeler için kaynıyor

Kahramankazan'ın "kazanları", depremzedeler için kaynıyor
Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor

Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor
Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da

Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet