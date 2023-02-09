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Gündem, Asrın felaketi

Bursa'daki meslek lisesinin fırınında deprem bölgesi için 24 saat ekmek üretiliyor

Bursa'daki Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan "Kampüs Fırını"nda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere aralıksız çalışan öğretmen ve öğrenciler günlük 50 bin ekmek üretiyor.

Cem Şan   | 09.02.2023
Bursa'daki meslek lisesinin fırınında deprem bölgesi için 24 saat ekmek üretiliyor Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında oluşturulan tesiste okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri ve öğretmenleri 6 Şubat'ta roll ekmek üretimine başladı.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen günlük 50 bin ekmek, Bursa Valiliği koordinesinde AFAD ekiplerine teslim edilerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

Okul müdürü Halis Korkmaz, AA muhabirine, ilk deprem haberini aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerin organize olarak depremzedeler için ekmek yapımına başladığını söyledi.

Daha uygun olacağını düşündükleri için paketli roll ekmek ürettiklerini belirten Korkmaz, "İlk gün 20 bin ekmekle başladık. Bundan sonraki günler 50 bin ekmeğe çıktık. Hep beraber 3 vardiya 24 saat çalışıyoruz. Roll ekmekleri koyduğumuz kutuların içine üçgen peynir, zeytin gibi katıklar da koyuyoruz ki oradaki vatandaşlarımız hemen alıp ekmeklerini yiyebilsinler." dedi.

Korkmaz, başta Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı olmak üzere öğretmen, öğrenci, mezunlar ve velilerin gönüllü olarak hummalı bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Okulda 45 öğretmen ve 500 öğrencinin bulunduğunu aktaran Korkmaz, "Nöbet sistemi yaptık. Nöbet sistemi kurduk, ihtiyaca göre öğretmen ve öğrencilerimiz geliyor. Her gün akşamüstü kolilere koyduğumuz ekmekleri AFAD'ın tırlarına teslim ediyoruz. Tırların plakalarını alıp afet bölgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Nazan Şener'e veriyoruz. Onlar da orada tırları karşılayıp dağıtıma yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için mücadele ediyoruz"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Erhan Mutlu da deprem haberini aldıktan sonra okul yönetimiyle "Ne yapabiliriz?" diye düşündüklerini ve okul fırınını kullanarak depremzedelere ekmek üretmeye başladıklarını belirtti.

Mutlu, 24 saat çalışma esasıyla ekmek üretimi yaptıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz ama yaptığımız bize göre yeterli değil. Daha da çok çalışmak istiyoruz ama gün 24 saat. Keşke daha fazla olsa da daha çok çalışabilsek. Mezun öğrencilerimiz geliyor yardıma. Okulumuzun yurdu var. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle burada istirahat ediyoruz. Dinlendikten sonra tekrar üretime geçiyoruz. Yeter ki üretimimiz hiçbir şekilde aksamasın. İhtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırmak için mücadele ediyoruz."

Mezunlardan Tuğçe Gürer, öğretmenlerinin sosyal medya hesaplarından okulda depremzedeler için ekmek ürettiklerini görünce onları arayıp yardım etmek istediğini söylediğini bildirdi.

Okula gelerek gönüllü yardım etmeye başladığını kaydeden Gürer, "Paketleme görevinde bulunuyorum. Depremzedelere biraz da olsa katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Normalde bir işte çalışıyorum. İzinli günlerimde ve boş zamanlarımda buraya gelerek yardımcı oluyorum." ifadesini kullandı.

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