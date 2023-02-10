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insana dair, Asrın felaketi

Bursa'daki meslek liselerinden Kırıkhan'daki depremzedelere 25 bin kişilik yemek yardımı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25 bin kişilik yemek kapasiteli seyyar mutfak ekibi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Merve Yıldızalp   | 10.02.2023
Bursa'daki meslek liselerinden Kırıkhan'daki depremzedelere 25 bin kişilik yemek yardımı

Ankara

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşlara destek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liselerinden oluşan, 25 bin kişi yemek kapasiteli seyyar mutfak ekibi kuruldu.

Depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği vermek üzere beraberinde erzak yüklü 5 tır ile birlikte yola çıkan ekip, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

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