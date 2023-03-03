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Gündem, Asrın felaketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner evlerin kurulumunu hızlandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedeler için 3 ayrı bölgeye kurulacak konteyner evlerden 300'e yakınının montajını tamamladı.

Elif Özlem Çelikler   | 03.03.2023
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner evlerin kurulumunu hızlandırdı Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da da çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentte üstlendiği görev kapsamında 3 bölgede 110 bin metrekare alanda konteyner kentler oluşturacak.

Afetzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren ekipler, söz konusu bölgelerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanlarını da oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan konteyner evlerle alanları doldurmaya başladı.

50 bin metrekare alandan oluşan iki bölgenin altyapısını tamamlayan ekipler, bu bölgelerde konteyner kurulumunu hızlandırdı. 112 konteyner kurulumunun planlandığı birinci bölgede 70 konteyner ev kuruldu. 504 konteynerin yer alacağı ikinci bölgede de kurulumu tamamlanan konteyner ev sayısı 200'ü aştı.

Yaklaşık 1000 konteynerin bulunacağı 3'üncü bölgede ise zemin güçlendirme ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, altyapı çalışmaları hızla devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner evlerin kurulumunu hızlandırdı

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